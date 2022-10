Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje, segunda-feira, 3; veja horário

O Palmeiras visita o Botafogo nesta segunda-feira, 3, às 20h, no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 29ª rodada do Brasileirão Série A.

Líder do campeonato, o Palmeiras quer os três pontos para manter a vantagem sobre o segundo colocado. Já o Botafogo quer manter a boa fase e ficar na parte de cima da tabela.

Nos últimos seis jogos entre os clubes, o Palmeiras venceu quatro partidas, o Botafogo uma e um empate.

Provável escalação do Palmeiras hoje contra o Juventude

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras

O jogo deste segunda-feira às 20h entre Botafogo x Palmeiras terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Próximos jogos do Palmeiras