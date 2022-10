Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje, quinta-feira, 6; veja horário

O Palmeiras recebe o Coritiba nesta quinta-feira, 6, às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.

Com 63 pontos, o alviverde paulista lidera o campeonato e está fazendo as contas para ser campeão. Com dez pontos de vantagem para o Internacional, atual segundo colocado, o Palmeiras quer garantir os três pontos em casa para manter a distância, ou até aumentar, a depender do resultado do rival.

Já o Coritiba, quer vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Na 16ª posição, o time paranaense está com apenas um ponto de vantagem para o primeiro time na zona da degola. Na última rodada, o Coxa venceu o Ceará.

No primeiro turno, o Palmeiras quebrou um tabu e venceu o Coritiba no Couto Pereira. Nos últimos seis jogos, foram três vitórias do Alviverde e três do Coxa.

Provável escalação do Palmeiras hoje contra o Coritiba

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras

O jogo desta quinta-feira às 19h entre Palmeiras x Coritiba terá transmissão ao vivo no Premiere.

Próximos jogos do Palmeiras

10/10 - Atlético-GO x Coritiba - Brasileirão

16/10 - Palmeiras x São Paulo - Brasileirão

