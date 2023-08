Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United hoje, sábado, 5; veja horário

Manchester United e Lens se enfrentam neste sábado, 5, às 08h45, no estádio Old Trafford, em Manchester. A partida é um amistoso de pré-temporada.

Ainda buscando maior equilíbrio, o Manchester United vive altos e baixos neste começo de temporada. No último domingo, ele encerrou sua pré-temporada nos Estados Unidos, com uma derrota por 3 a 2 contra o Borussia Dortmund e antes disso, foi derrotado pelo Real Madrid por 2 a 0.

Para o amistoso, o técnico Erik Ten Hag irá com Antony, Sancho e Rashford, seu trio de ataque titular do ano passado. O Manchester estreia contra o Wolves pela Premier League, no dia 14.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester hoje pelo amistoso?

O jogo deste sábado, às 8h45, entre Manchester United e Lens terá transmissão exclusiva no MUTV, serviço de streaming próprio do clube.

Como assistir o jogo do Manchester online hoje?

Você pode assistir a partida online pelo MUTV, serviço de streaming próprio do clube.

Qual é o próximo jogo do Manchester United ?

14/08 - Manchester United x Wolves - Premier League

