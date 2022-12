Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United hoje, sábado, 31; veja horário

O Manchester United visita o Wolverhampton neste sábado, 31, às 09h30, no estádio Molineux Stadium, na Inglaterra. A partida é válida pela 18ª rodada da Premier League.

O United entra em campo buscando emplacar a terceira vitória consecutiva. Na quinta posição, com 29 pontos, os Red Devils quer terminar 2022 em alta. Lindelof e McTominay ainda são dúvidas para a partida, porem Lisandro Martinez, que voltou a treinar com a equipe após a Copa do Mundo, está apto para a partida.

Já o Wolverhampton, que está classificado para às quartas de final da Copa da Liga Inglesa, busca uma vitória para se livrar da zona de rebaixamento. No momento, a equipe abre o Z-4 com 13 pontos, um a menos que o Everton, primeira equipe fora da zona.

Provavel escalação do Manchester United

Escalação do provável Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Fernandes, Casemiro, Eriksen; Antony, Martial, Rashford.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Manchester United hoje



O jogo deste sábado às 09h30 entre Wolverhampton x Manchester United terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do Manchester United online e de graça?

A partida entre Wolverhampton x Manchester United será transmitida ao vivo e de graça no Star+. Basta ter assinatura mensal da plataforma que custa R$ 32,90 mensais.

Próximos jogos do Manchester United

03/01 - Manchester United x Bournemouth - Premier League

- Premier League 06/01 - Manchester United x Everton - Copa da Inglaterra

