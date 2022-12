Onde assistir ao vivo o jogo do Liverpool hoje, sexta-feira, 30; veja horário

O Liverpool recebe o Leicester nesta sexta-feira, 30, às 17h00, no estádio Anfield, na Inglaterra. A partida é válida pela 18ª rodada da Premier League.

Em casa, o Liverpool entra em campo mirando as primeiras posições. Os reds estão na 6ª colocação com 25 pontos e buscam sua segunda vitória consecutiva. Para a partida, o técnico Jürgen Klopp não terá desfalques, além de contar com o retorno do zagueiro Kounaté, que estava defendendo a seleção francesa na Copa do Mundo.

Do outro lado, o Leicester que atualmente está na 13ª colocação com 17 pontos, perdeu na rodada passada e busca se reabilitar. A equipe tem uma série de baixas confirmadas por lesão.

Provavel escalação do Liverpool

Escalação do provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Elliott; Salah, Nunez, Carvalho

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Liverpool hoje



O jogo desta sexta-feira-feira às 17h00 entre Liverpool x Leicester City terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir o jogo do Liverpool online e de graça?

A partida entre Liverpool x Leicester City será transmitida ao vivo e de graça no Star+. Basta ter assinatura mensal da plataforma que custa R$ 32,90 mensais.

Próximos jogos do Liverpool

02/01 - Brentford x Liverpool - Premier League

- Premier League 07/01 - Liverpool x Wolves - Copa da Liga Inglesa

