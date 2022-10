Onde assistir ao vivo o jogo do Liverpool hoje, quarta-feira, 26; veja horário

O Liverpool visita o Ajax nesta quarta-feira, 26, às 16h, na Johan Cruyff Arena, na Holanda. A partida é válida pela quinta rodada da Champions League.

Em segundo colocado do grupo, o Liverpool entra em campo precisando de apenas um empate para se classificar. Os Reds somam três vitórias e um empate na competição.

Já o Ajax, com apenas três pontos no grupo, sonha com uma classificação para a Liga Europa.

Escalação do Liverpool contra o Ajax

Escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Thiago; Elliott, Firmino, Nunez; Salah.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Liverpool



O jogo desta quarta-feira às 16h entre Liverpool x Ajax terá transmissão ao vivo no HBO Max.

Próximos jogos do Liverpool

29/10 - Liverpool x Leeds - Premier League

- Premier League 01/11 - Liverpool x Napoli - Champions League

