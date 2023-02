Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x Al-Ahly hoje, sábado, 11; veja horário

O Flamengo enfrenta o Al-Ahly neste sábado, 11, ao 12h30, no Grand Stade de Tander, em Marrocos. A partida é válida pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes.

Após perder para o Al-Hilal na semifinal, o Flamengo busca deixar impressão menos negativa na competição. A equipe, que ficou em segundo na última participação, já não conseguirá manter o mesmo resultado.

O técnico Vitor Pereira deve manter a base time que jogou a semifinal, porem deverá contar com ausência de Léo Pereira machucado e Gerson suspenso.

Do outro lado, a equipe do Al-Ahly também deve manter a base da equipe derrotada pelo Real Madrid. A equipe tem alguns nomes do lado direito do ataque que podem fazer a diferença no confronto. Neste Mundial, eles venceram duas partidas e perderam a última, a semifinal para o Real Madrid.

Prováveis escalações

Flamengo: Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton; Thiago Maia, Erick Pulgar, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Al-Ahly El Shenawy; Hany, Metwaly, Abdelmonem e Maaloul; El Solia, Dieng, El Shahat e Abdelkader; Afsha e Sherif.

Onde assistir o jogo do Flamengo x Al-Ahly hoje

O jogo deste sábado ao 12h30 entre Flamengo x Al-Ahly terá transmissão ao vivo na TV Globo SporTV, Globoplay, Caze TV (YouTube), Casimito (Twitch) e Fifa+

Como assistir o jogo do Flamengo x Al-Ahly online e de graça?

O jogo deste sábado ao 12h30 entre Flamengo x Al-Ahly terá transmissão ao vivo no Globoplay, Caze TV (YouTube), Casimito (Twitch) e Fifa+