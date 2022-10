Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, sábado, 8; veja horário

O Flamengo visita o Cuiabá neste sábado, 8, às 19h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. A partida é válida pela 31ª rodada do Brasileirão Série A.

Na quinta posição, o Flamengo quer os três pontos para entrar no G4. O time, porém, vai apostar no seu time reserva para vencer o Cuiabá. Pensando na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, que acontece na próxima quarta-feira, o Rubro Negro terá um time alternativa com potenciais titular, como o chileno Vidal e o atacante Everton Cebolinha.

Já o Cuiabá vem de duas derrotas e precisa do triunfo para sair da zona de rebaixamento. O clube tem 30 pontos e está na 17ª posição. Para isso, o time mato-grossense terá que vencer os cariocas pela primeira vez na história. Foram três confrontos, com duas vitórias do Flamengo e um empate.

Escalação do Flamengo contra o Cuiabá

Escalação do Flamengo: Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Everton Cebolinha, Marinho e Mateusão

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje



O jogo deste sábado às 19h entre Cuiabá x Flamengo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Próximos jogos do Flamengo

12/10 - Corinthians x Flamengo - Copa do Brasil

- Copa do Brasil 15/10 - Flamengo x Atlético-MG - Brasileirão

