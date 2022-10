Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, sábado, 22; veja horário

Flamengo visita o América-MG neste sábado, 22, às 19h, no estádio Independência, em Minas Gerais. A partida é válida pela 33ª rodada do Brasileirão Série A.

Três após conquistar a Copa do Brasil em partida emocionante, o Flamengo volta a campo no campeonato Brasileiro para se manter no topo da tabela.

De olho na final da Libertadores, o técnico Dorival Jr. deve colocar em campo garotos e reservas de luxo, o que não deve facilitar a vida do América-MG.

O clube mineiro, por sua vez, quer aproveitar a ressaca flamenguista para conquistar pontos em casa para se manter próximo da zona de classificação da Libertadores do ano que vem.

Escalação do Flamengo hoje

Diego Alves, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Erick Pulgar (Diego), Victor Hugo, Matheus França, Marinho e Cebolinha

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo



O jogo deste sábado às 19h entre América-MG x Flamengo terá transmissão ao vivo no Premiere.



Próximos jogos do Flamengo

25/10 - Flamengo x Santos - Brasileirão

29/10 - Flamengo x Athletico-PR - final da Libertadores

