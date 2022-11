Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, sábado, 12; veja horário

O Flamengo recebe o Avaí neste sábado, 12, às 16h00, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 38ª rodada do Brasileirão Série A.

Após empate na ultima rodada com o Juventude, o Flamengo busca retomar o caminho das vitórias. A equipe Rubro Negra joga apenas para cumprir tabela, pois já está classificada para a Libertadores e não briga mais por título.