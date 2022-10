Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, sábado, 1; veja horário

O Flamengo recebe o Red Bull Bragantino neste sábado, 1, às 19h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 29ª rodada do Brasileirão Série A.

O rubro negro volta a campo após a derrota para o Fortaleza, com o gol que definiu o placar no último minuto. O time carioca encara o Red Bull Bragantino no Maracanã.

Sem vencer a quatro jogos, duas derrotas e dois empates, o Flamengo viu o líder Palmeiras aumentar a vantagem para 13 pontos. Para a partida de hoje, o técnico Dorival Junior terá de volta o seu quarteto de ataque.

O histórico recente entre as equipes é favorável para o time do interior de São Paulo. Desde que o Braga voltou para a Série A, em 2020, foram cinco encontros, sendo três empates e duas vitórias dos paulistas.

Provável escalação do Flamengo contra o Red Bull Bragantino

Escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo

O jogo deste sábado às 19h entre Flamengo x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Próximos jogos do Flamengo

05/10 - Flamengo x Internacional

08/10 - Cuiabá x Flamengo

