Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, quinta, 12; veja horário

O Flamengo recebe o Audax Rio nesta quinta-feira, 12, às 21h30, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 1ª rodada do Campeonato Carioca.

Em partida adiantada, o Flamengo inicia sua jornada na temporada 2023. A equipe irá a campo com o time sub-20 no comando do técnico Mario Jorge.

Por que o Flamengo não irá com o time principal?

Visando a preparação para as competições Supercopa do Brasil e do Mundial de Clubes, o time principal será poupado para este primeiro confronto. De acordo com o portal do Ge, Vitor Pereira assume o time no segundo jogo e deverá escalar a equipe titular.

Quando Vitor Pereira assumirá o time?

Por questões contratuais, Vítor Pereira e seu primeiro auxiliar, Luís Miguel, iniciaram seus trabalhos nesta semana. Ele estará sob o comando da equipe no segundo jogo do Campeonato Carioca.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje



O jogo do Campeonato Carioca desta quinta-feira às 21h45 entre Flamengo x Angra Audax terá transmissão ao vivo na TV Band.

Como assistir o jogo do Flamengo online e de graça?

O jogo do Campeonato Carioca desta quinta-feira às 21h45 entre Flamengo x Angra Audax não terá transmissão com imagens via online. Você pode acompanhar a partida pelo site Lance e Ge.com.