Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, quarta-feira, 9; veja horário

O Flamengovisita o Juventude nesta quarta-feira, 9, às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi, Rio Grande do Sul. A partida é válida pela 37ª rodada do Brasileirão Série A.

Jogando apenas para cumprir tabela, o Flamengo entra em campo tentando um melhor resultado que as rodadas anteriores. A equipe vêm de duas derrotas seguidas e está na 5ª colocação.

Já o Juventude, automaticamente rebaixado no campeonato, busca um resultado melhor nessa reta final de Brasileirão.

Escalação do Flamengo hoje

Hugo, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Diego Ribas, e Vidal; Marinho, Cebolinha e Matheus França.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo



O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Juventude x Flamengo terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Próximos jogos do Flamengo

13/11 - Flamengo x Avaí - Brasileirão

LEIA TAMBÉM: