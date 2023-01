Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, domingo, 15; veja horário

O Flamengo recebe a Portuguesa neste domingo, 15, às 18h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela primeira rodada do campeonato Carioca.

Após semanas de intensos treinamentos, o Flamengo deve colocar em campo o que Vitor Pereira tem de melhor no elenco. No meio de semana, a equipe “estreou em partida antecipada da quinta rodada por conta do Mundial de Clubes. Somente garotos do sub-20 estiveram em campo na vitória sobre o Audax.

A Portuguesa quer ser uma das surpresas do campeonato, e vencer um dos favoritos pode ser o caminho. Um dos obstáculos para esse objetivo, além do time recheado de estrelas do Flamengo, é o péssimo retrospecto contra o rubro-negro. São 72 jogos, com 66 vitórias do Flamengo, três empates e somente seis vitórias da Portuguesa.

Escalação do Flamengo hoje

Santos, Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje



O jogo do Campeonato Carioca deste domingo às 18h entre Flamengo x Portuguesa terá transmissão ao vivo na TV Bandeirantes e Bandsports.

O jogo do Campeonato Carioca deste domingo às 18h entre Flamengo x Portuguesa terá transmissão ao vivo no site da Band.

