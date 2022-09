Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro, hoje, quinta-feira, 8; veja horário

O Cruzeiro recebe o Operário nesta quinta-feira, 8, às 21h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A partida é válida pela 29ª rodada do Brasileirão Série B.

Líder da série B, a Raposa pode abrir 12 pontos do segundo colocado e até 21 pontos do quinto colocado caso vença a partida.

Já o Operário está na 17ª posição. O time busca os três pontos para deixar a zona do rebaixamento. O clube paraense vem de dois empates e uma vitória.

Provável escalação do Cruzeiro contra o Operário

Escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Filipe Machado, Neto Moura, Matheus Bidu, Wesley Gasolina, Daniel Jr. (Chay) e Bruno Rodrigues; Edu

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Cruzeiro

O jogo desta quinta-feira às 21h30 entre Cruzeiro x Operário terá transmissão ao vivo no Premiere e SportTV.

Próximos jogos do Cruzeiro

17/09 - Cruzeiro x CRB - Brasileirão Série B

21/09 - Cruzeiro x Vasco da Gama - Brasileirão Série B

