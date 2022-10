Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje, terça-feira, 4; veja horário

O Corinthians visita o Juventude nesta terça-feira, 4, às 21h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida é válida pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.

Após boa vitória em casa contra o Cuiabá, o Timão quer vencer o Juventude para se manter no G4. O time gaúcho está na última colocação do campeonato com 19 pontos.

Para a partida, o técnico Vitor Pereira deve fazer um rodizio, pensando na final da Copa do Brasil na próxima semana.