Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje, sábado, 29; veja horário

O Corinthians visita o Goiás neste sábado, 29, às 19h30, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiás. A partida é válida pela 32ª rodada do Brasileirão Série A.

Os times iriam se enfrentar no dia 15 de outubro, porém, a partida foi suspensa pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A decisão foi tomada após o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), acatando um pedido do Ministério Público do estado (MPGO), determinar que o jogo fosse disputado somente com a torcida mandante nas arquibancadas. Após entendimento da justiça, o jogo foi remarcado para este sábado com a presença das duas torcidas.

Em meio a ressacada da derrota na Copa do Brasil e a indefinição da permanência do técnico Vitor Pereira, o Corinthians busca a vitória para retomar a quarta posição da tabela. Com a derrota em casa para o Fluminense, o time paulista ficou na quinta posição com 57 pontos.

Já o Goiás quer os três pontos em casa para afastar chances de rebaixamento e ficar próximo de uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.

Escalação do Corinthians hoje

Escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Giuliano; Mateus Vital, Róger Guedes e Yuri Alberto

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians hoje



O jogo deste sábado às 19h30 entre Goiás x Corinthians terá transmissão ao vivo no Premiere.

Próximos jogos do Corinthians

02/11 - Flamengo x Corinthians

