Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje, sábado, 1; veja horário

O Corinthians recebe o Cuiabá neste sábado, 1, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 29ª rodada do Brasileirão Série A.

Contando os dias para a final da Copa do Brasil e buscando se consolidar nas primeiras posições, o Corinthians enfrenta o Cuiabá em casa. Com a vitória na última rodada, o time paulista voltou ao G4.

Após triunfo contra o América-MG, o Cuiabá quer mais três pontos para tentar sair da zona de rebaixamento. O time está na 17ª posição com 30 pontos.

Os time se enfrentaram três vezes na história. Foram duas vitórias do Corinthians e uma do Cuiabá. No primeiro turno, o time do Mato Grosso venceu o Timão por 1 a 0.

Provável escalação do Corinthians contra o Cuiabá

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner (Rafael Ramos), Balbuena, Raul Gustavo e Lucas Piton; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Mosquito (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians

O jogo deste sábado às 21h entre Corinthians x Cuiabá terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Próximos jogos do Corinthians

04/10 - Juventude x Corinthians

08/10 - Corinthians x Athletico-PR

