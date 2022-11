Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje, domingo, 13; veja horário

O Corinthians recebe o Atlético MG neste domingo, 13, às 16h00, no estádio do Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 38ª rodada do Brasileirão Série A.

O Corinthians entra em campo apenas para cumprir tabela. A equipe já está classificada para o fase de grupos da Libertadores e não possui mais chance de título. No Brasileirão, o Timão está na 4ª colocação com 65 pontos.

Na temporada, o Corinthians chegou a final da Copa do Brasil e a semifinal do Campeonato Paulista. O torcedor está na expectativa de uma renovação com técnico português Vitor Pereira, que ainda não decidiu se permanece no clube.