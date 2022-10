Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona hoje, domingo, 9; veja horário

O Barcelona recebe o Celta de Vigo neste domingo, 9, às 16h, no Camp Nou, na Espanha. A partida é válida pela 8ª rodada da La Liga.

Após perder para a Inter de Milão pela Champions League no meio de semana, o Barcelona retoma suas atenções a competição nacional. A equipe é lider da liga com o mesmo número de pontos do segundo colocado Real Madrid.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Barcelona

O jogo deste domingo às 16h entre Barcelona x Celta de Vigo terá transmissão ao vivo no Star+.

Próximos Jogos do Barcelona

12/10 - Barcelona x Inter de Milão - Champions League

16/10 - Real Madrid x Barcelona - Campeonato Espanhol

