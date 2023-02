Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético MG hoje, sábado, 18; veja horário

O Atlético MG recebe o Patrocinense neste sábado, 18, às 16h30, no estádio Independência, em Minas. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.

Após empate no clássico contra o Cruzeiro na última rodada, o Galo, que ainda não perdeu na competição, quer retomar o caminho das vitórias. A equipe é líder do Grupo A com 13 pontos, cinco a mais que o vice Pouso Alegre

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Atlético MG hoje



O jogo deste sábado às 16h30 entre Atlético MG e Patrocinenceterá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere

