Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG hoje, quarta-feira, 7; veja horário

O Atlético-MG recebe o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, 7, às 17h, no Estádio do Mineirão, em Minas Gerais. A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão Série A.

Após vitória contra o Atlético GO na última rodada, o Galo quer busca vencer a sua segunda consecutiva. A equipe mineira está na sétima colocação com 39 pontos.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 7; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Galo hoje contra o Red Bull Bragantino

Escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho (Nacho); Ademir, Eduardo Sasha (Alan Kardec) e Keno.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Atlético-MG

O jogo desta quarta-feira às 17h entre Atlético-MG x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo do Premiere.

Próximos jogos do Atlético-MG

17/09 - Avaí x Atlético MG - Brasileirão

28/09 - Atlético-MG x Palmeiras - Brasileirão

Veja também:

Quanto vale a figurinha rara do Neymar no álbum da Copa? Entenda por que é tão cara

Após polêmica com Neymar, Mbappé fala sobre relação com brasileiro

Conmebol oficializa aumento na premiação para campeão da Libertadores; veja valores