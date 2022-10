Onde assistir ao vivo o jogo Manchester City x United hoje, domingo, 2; veja horário

O Manchester City recebe o Manchester United neste domingo, 2, às 10h00, no estádio Etihad Stadium, na Inglaterra. A partida é válida pela oitava rodada da Premier League.

Após vencer o Wolverhampton por 3 a 0 na última rodada, o City busca sua segunda vitória consecutiva para assumir a liderança da competição. A equipe é segunda colocada com 17 pontos, atrás do Arsenal com 18.

Já o Manchester United, na quinta colocação, busca vencer para entrar na zona de classificação da Champions League. O time venceu o Sheriff pela Liga Europa e agora retoma a atenção a liga nacional.

No histórico do clássico, a parte vermelha de Manchester leva vantagem. Em 187 jogos, os Reds venceram 77 contra 57 do City.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Manchester City x Manchester United

O jogo deste domingo às 10h, entre Manchester City x Manchester United terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Próximos jogos do Manchester City

05/10 - Manchester City x Copenhagen - Champions League

08/10 - Manchester City x Southampton - Premier League

Próximos jogos do Manchester United

06/10 - Omonia x Manchester United - Liga Europa

09/10 - Everton x Manchester United - Premier League

