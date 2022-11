Onde assistir ao vivo o jogo Chelsea x Arsenal hoje, domingo, 6; veja horário

O Chelsea recebe o Arsenal neste domingo, 6, às 09h00, no estádio Stamford Bridge, na Inglaterra. A partida é válida pela 15ª rodada da Premier League.

Na liderança com 31 pontos, o Arsenal quer continuar a boa fase. A equipe venceu os últimos três jogos pela liga e agora busca confirmar mais uma vitória. O técnico Arteta deve ir com força máxima para o confronto.

Já o Chelsea, na 6ª colocação com 21 pontos, quer vencer para encostar mais no G4 do campeonato. Os Blues vem de duas vitórias seguidas pela competição.

Provável escalação do Chelsea

Escalação provável do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly, Chilwell; Mount, Jorginho, Zakaria, Havertz; Sterling, Aubameyang.

Provável escalação do Arsenal

Escalação provável do Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Tomiyasu; Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli; Gabriel Jesus.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Chelsea x Arsenal hoje



O jogo deste domingo às 20h30 entre Chelsea x Arsenal terá transmissão ao vivo no ESPN Brasil e Star+

Próximos jogos do Chelsea

09/11 - Manchester City x Chelsea - Copa da Liga Inglesa

12/11 - Newcastle x Chelsea - Premier League

Próximos jogos do Arsenal

09/11 - Arsenal x Brighton - Copa da Liga Inglesa

12/11 - Wolves x Arsenal - Premier League

