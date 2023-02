Onde assistir ao vivo o jogo Borussia Dortmund x Chelsea hoje, quarta-feira,15; veja horário

Borussia Dortmund e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 17h, no estádio Signal Iduna Park na Alemanha. A partida é válida pelas oitavas de final da Champions League.

O Chelsea entra em campo buscando resultado melhor que na temporada passada. Na ocasião, a equipe foi eliminada para Real Madrid nas quartas de final e agora busca nos reforços, a conquista da tão sonhada orelhuda.

Do outro lado o Borussia Dortmund, que atualmente ocupa a terceira colocação do Campeonato Alemão, quer o titulo da Champions que não vence a 25 anos. A equipe não se classificou para as oitavas na temporada passada e agora busca um melhor desempenho.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Borussia Dortmund x Chelsea hoje

O jogo desta quarta-feira às 17h entre Borussia Dortmund x Chelsea terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Onde assistir ao vivo e online o jogo Borussia Dortmund x Chelsea

O jogo desta quarta-feira às 17h entre Borussia Dortmund x Chelsea terá transmissão ao vivo na HBO Max.