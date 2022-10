Onde assistir ao vivo o jogo Barcelona x Bayern de Munique hoje, quarta-feira, 26; veja horário

O Barcelona recebe o Bayern de Munique nesta quarta-feira, 26, às 16h, no Camp Nou, na Espanha. A partida é válida pela 5ª rodada da Champions League.

Ainda sonhando com a classificação, o Barcelona entra em campo tentando encostar na 2ª colocada Inter de Milão. Para garantir a classificação, a equipe culé precisa vencer o Bayern e o Plzen, além de torcer para um tropeço da equipe italiana.

Em 14 jogos disputados, a equipe alemã possui vantagem com 10 vitórias contra apenas duas do Barça. No primeiro jogo entre as equipes no grupo, os bávaros venceram por 2 a 0.

Provável escalação do Barcelona contra

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Bellerin, Kounde, E Garcia, Alonso; De Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Gavi.

Provável escalação do Bayern de Munique

Escalação do Bayern: Ulreich; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Gnabry;

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Barcelona x Bayern de Munique

O jogo desta quarta-feira às 16h00 entre Barcelona x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max.

Próximos jogos do Barcelona

29/10 - Valencia x Barcelona - Campeonato Espanhol

01/11 - Vitoria Plzen x Barcelona - Champions League

Próximos jogos do Bayern

29/10 - Bayern de Munique x Mainz 05 - Campeonato Alemão

01/11 - Bayern de Munique x Inter de Milão - Champions League

