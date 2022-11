Onde assistir ao vivo o jogo Barcelona hoje, terça-feira, 1; veja horário

O Barcelona visita o Vitória Pilzen nesta terça-feira, 1, às 17h, no Doosan Arena, na República Tcheca. A partida é válida pela 6ª rodada da Champions League.

Sem chances de classificação para o mata-mata, o Barcelona encara o lanterna do grupo. Com diversos desfalques, o técnico Xavi mexerá na equipe e não escala o craque Robert Lewandowski, que nem viajou com a delegação.

Provável escalação do Barcelona

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Bellerin, Pique, Alonso, Balde; Gavi, Kessie, Pedri; Raphinha, Torres, Fati.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Barcelona

O jogo desta terça-feira às 17h00 entre Vitoria Pilzen x Barcelona terá transmissão ao vivo no HBO Max.

Próximos jogos do Barcelona

05/11 - Barcelona x Almería - Campeonato Espanhol

- Campeonato Espanhol 08/11 - Osasuna x Barcelona - Campeonato Espanhol

