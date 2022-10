Onde assistir ao vivo o jogo Barcelona hoje, sábado, 29; veja horário

O Barcelona visita o Valencia neste sábado, 29, às 16h, no estádio Mestalla, na Espanha. A partida é válida pela 12ª rodada da La Liga.

Após derrota para o Bayern de Munique e desclassificação na Champions, o Barcelona retoma suas atenções a competição nacional. Os Culés vem de derrota no El Clássico para o Real Madrid e está na segunda colocação com 28 pontos.

Já o Valencia, na 9ª posição com 15 pontos, vêm de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos. No histórico do confronto, em são 224 jogos, o Barça leva vantagem com 109 vitórias

Provável escalação do Barcelona

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Bellerín, Koundé, Eric García, e Balde, De Jong, Gavi e Pedri, Dembélé, Ansu Fati e Lewandowski

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Barcelona

O jogo deste sábado às 16h00 entre Valência x Barcelona terá transmissão ao vivo no Star+.

Próximos jogos do Barcelona

01/11 - Vitória Pilzen x Barcelona - Champions League

05/11 - Barcelona x Almeria - La Liga

LEIA TAMBÉM: