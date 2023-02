Onde assistir ao vivo o jogo Arsenal x Manchester City hoje, quarta-feira,15; veja horário

Arsenal e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 16h30, no Emirates Stadium na Inglaterra. A partida é válida pelas 23ª rodada do Campeonato Inglês.

Em confronto de líderes, Arsenal e City entram em campo na busca do topo da tabela. O Arsenal, que atualmente é o primeiro colocado, viu a distancia entre as equipes diminuir, após empatar com o Brentford por 1 a 1 na última rodada. O City venceu o Aston Villa e agora a diferença é de três pontos.

O técnico Mikel Arteta não tem desfalques para o confronto e deve escalar seu ataque formado por Martinelli, Nketiah e o craque norueguês Odegaard. Do outro lado o City de Pep Guardiola, tem esperanças no artilheiro Haaland, que já anotou 25 gols na competição.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Arsenal x Manchester City hoje

O jogo desta quarta-feira às 16h30 entre Arsenal x Manchester City terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+

O jogo desta quarta-feira às 16h30 entre Arsenal x Manchester City terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+