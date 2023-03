Onde assistir ao vivo o GP do Bahrein hoje, domingo, 5; veja horário

Os pilotos entram na pista neste domingo, 5, ao 12h, no autódromo Circuito Internacional do Bahrein para a primeira etapa da Fórmula 1. Os primeiros treinos foram cumpridos na sexta-feira, 3 e no sábado, 4, e os pilotos já estão preparados.

Com 19 titulares para essa temporada, a Fórmula 1 inicia no Bahrein com término no GP de Abu Dhabi em 26 de novembro. O belga Max Verstappen busca defender o título do ano passado, porem Lewis Hamilton, hepta campeão mundial, pode atrapalhar os seus planos.

Onde assistir ao vivo o GP do Bahrein hoje

O GP do Bahrein começa ao 12h e será transmitido pela TV Bandeirantes e a plataforma F1 TV.

Como assistir o GP do Bahrein online hoje

O GP do Bahrein será transmitido pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa 5,19 dólares por mês ou 39,99 dólares por ano pela cobertura ao vivo.

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

Red Bull: Max Verstappen e Sergio Pérez

Max Verstappen e Sergio Pérez Ferrari : Charles Leclerc e Carlos Sainz

: Charles Leclerc e Carlos Sainz Mercedes: Lewis Hamilton e George Russell

Lewis Hamilton e George Russell Alpine: Esteban Ocon e Pierre Gasly

Esteban Ocon e Pierre Gasly McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Lando Norris e Oscar Piastri Alfa Romeo: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Valtteri Bottas e Guanyu Zhou Aston Martin: Fernando Alonso

Fernando Alonso Haas : Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg AlphaTauri: Yuki Tsunoda e Nyck de Vries

Yuki Tsunoda e Nyck de Vries Williams: Alex Albon e Logan Sargeant

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1