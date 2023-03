Onde assistir ao vivo e qual horário do UFC 285 hoje; Jon Jones e Cyril Gane lutam pelo cinturão

O Ultimate Fighting Championship realiza na madrugada de sábado para domingo, o UFC 285 em Las Vegas, nos Estados Unidos. A expectativa é pela disputa do cinturão pesos-pesados entre a lenda Jon Jones e o francês Cyril gane.

Considerado um dos maiores lutadores de UFC de todos os tempos, Jon Jones retorna novamente a uma disputa de cinturão, após três anos fora dos ringues. O veterano de 35 anos, coleciona 20 vitórias em quase 15 anos de UFC.

Do outro lado, o ex-campeão interino da divisão até 120 kg, Ciryl Gane, quer conquistar o cinturão diante da lenda. Em janeiro do ano passado, ele sofreu sua única derrota na carreira.

Destaque também para o confronto entre as brasileiras Viviane Araújo e Amanda Ribas, pelo card preliminar. Na luta co-principal, a campeã do peso-mosca Valentina Shevchenko vai em busca de sua oitava defesa de cinturão, diante da mexicana Alexa Grasso.

Veja horário e onde assistir o UFC 285

O UFC deste sábado começa às 11h30 (horário de Brasília) e terá transmissão com exclusividade no UFC Fight Pass, que está no valor de R$ 29,90 mensais.

Horário e onde assistir ao vivo Jon Jones x Cyril Gane

A luta deve começar por volta das 00h00 e terá transmissão ao vivo no UFC Fight Pass.

Como assistir o UFC 285 online e de graça?

Veja as lutas do card principal do UFC 285