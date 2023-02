Onde assistir ao vivo e qual horário do UFC 284; Makhachev e Volkanovski disputam o cinturão

O Ultimate Fighting Championship realiza na madruga de sábado para domingo o UFC 284, em Perth, na Austrália. A expectativa é pela disputa do cinturão do peso-leve entre o russo Islam Makhachev e o australiano Alexander Volkanovski.

Essa é a primeira defesa de cinturão de Makhachev após derrotar o brasileiro Charles do Bronx. Volkanovski é o atual campeão do peso-pena e quer repetir o feito de Conor McGregor e ser o campeão de duas divisões.

Além da luta principal, o mexicano Yair Rodrigues e o norte-americano Josh Emmett lutam pelo título provisório peso-pena.

Lutas com brasileiros no UFC 284

Dois atletas brasileiros lutam no evento. Elves Brener enfrenta o russo Zubaira Tukhugov, no peso-leve. Com cartel de 13 vitórias e três derrotas no MMA, Brener estreia no UFC. Kleydson Rodrigues enfrenta o o australiano Shannon Ross, no peso-mosca. Essa será a segunda luta de Rodrigues na organização.