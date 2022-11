Onde assistir ao vivo e qual horário do UFC 281; Alex Poatan luta pelo cinturão contra Adesanya

O Ultimate Fighting Championship realiza neste sábado, 12, às 19h30, o UFC 281 em Nova York, nos Estados Unidos. A expectativa é pela disputa do cinturão peso-médio entre o brasileiro Alex Poatan e o nigeriano Israel Adesanya.

O evento marca o reencontro dos lutadores que já enfrentaram no kickboxing. Nos dois confrontos, o brasileiro derrotou Adesanya, a primeira luta foi por decisão e a segunda Poatan nocauteou o nigeriano.

O atual campeão chega para o UFC 281 após três vitórias seguidas, contra Marvin Vettori, Robert Whittaker e Jared Cannonier. Em 24 lutas no UFC, o nigeriano perdeu apenas um confronto, quando se aventurou no meio-pesado e foi derrotado pelo polonês Jan Blachowicz.

Quem é Alex Poatan?

Desconhecido do público brasileiro, Alex Pereira tem 35 anos e nasceu em São Bernardo do Campo, na grande São Paulo. Ele usa o apelido "Poatan" por causa de um antigo treinador. A palavra significa "mão dura" em tupi-guarani.

Ele foi campeão nacional de kickboxing do "WGP" em 2012. Em 2017, ele foi campeão no Glory 46: China, após vencer o canadense Simon Marcus. Após o título foram nove vitórias seguidas no kickboxing, até a conquita do cinturão no Glory.

Poatan já treinou com Anderson Silva e Glover Teixeira. Com apenas sete lutas no MMA, o cartel do brasileiro é de uma derrota, em 2015, e seis vitórias em sequência. Ele entrou no UFC em novembro de 2021. Foram três lutas e três vitórias. Agora ele tem a chance de conquistar o cinturão.

Veja horário e onde assistir o UFC 281

O UFC deste sábado começa às 19h30 (horário de Brasília) e terá transmissão com exclusividade no Combate.

Horário e onde assistir ao vivo Alex Poatan x Israel Adesanya

A luta deve começar por volta das 1h de domingo e terá transmissão ao vivo no canal Combate.

Veja as lutas do card preliminar do UFC 281

Peso-leve (até 70,8kg): Brad Riddell (70,6kg) x Renato Moicano (70,7kg)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Dominick Reyes (93,2kg) x Ryan Spann (93,7kg)**

Peso-mosca (até 57,2kg): Molly McCann (56,9kg) x Erin Blanchfield (56,7kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Andre Petroski (84,3kg) x Wellington Turman (84kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Ottman Azaitar (70,6kg) x Matt Frevola (70,2kg)

Peso-palha (até 52,6kg): Karolina Kowalkiewicz (52,4kg) x Silvana Gomez Juarez (52,4kg)

Peso-pena (até 66,2kg): Mike Trizano (66,9kg)** x Seung Woo Choi (66kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Julio Arce (61,6kg) x Montel Jackson (61,6kg)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Carlos Ulberg (93,1kg) x Nicolae Negumereanu (93,4kg)

Veja as lutas do card principal do UFC 281

Peso-médio (até 83,9kg): Israel Adesanya (83,9kg) x Alex Poatan (83,7kg)

Peso-palha (até 52,2kg): Carla Esparza (52,1kg) x Weili Zhang (52,1kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Dustin Poirier (70,8kg) x Michael Chandler (70,7kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Frankie Edgar (61,5kg) x Chris Gutierrez (61,7kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Dan Hooker x Cláudio Puelles (70,4kg)

