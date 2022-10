Onde assistir ao vivo e qual horário da luta entre Anderson Silva e Jake Paul

O lutador brasileiro Anderson Silva e o youtuber e agora pugilista Jake Paul se enfrentam em uma luta de boxe neste sábado, 29, em Glendale, nos Estados Unidos. O combate é uma luta de exibição de oito rounds.

O ex-campeão do Ultimate Fighting Championship luta boxe desde que não teve o seu contrato renovado com a maior organização de artes marciais do mundo. Anderson Silva, de 47 anos, é conhecido como uma lenda do UFC.

Quem é Jake Paul

Jake, de 25 anos, é um conhecido youtuber dos Estados Unidos e, junto com seu irmão, ganhou fama com vídeos na plataforma Vine. Ele soma mais de 20 milhões de inscritos.

Em 2018, Jake, assim como o seu irmão, começou a realizar lutas de exibição. O jovem acumula três vitórias em lutas contra outros youtubers e o ex-jogador da NBA Nate Robinson.