Onde assistir ao vivo e online o jogo Palmeiras x São Paulo hoje, domingo, 22; veja horário

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo, 22, às 16h, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Iniciando a rodada de clássicos em 2023, Palmeiras e São Paulo chegam para a partida buscando reabilitação no campeonato. O Palmeiras vem de vitória na última partida, porem muitos torcedores não gostaram da atuação do time. Sem Scarpa e Danilo, duas peças fundamentais na temporada passada, o técnico Abel Ferreira ainda não definiu o time titular esse ano.

Já o São Paulo, que venceu o Ferroviária na última rodada, também busca sua melhor formação. O Tricolor vem com duas peças que podem ser importantes para o elenco, como Wellington Rato e Jegson Mendes, que estreou diante do Ferroviária.

No histórico entre as equipes, o São Paulo leva vantagem com 108 vitórias, contra 104 do Palmeiras, em 311 jogos. Além dos confrontos históricos, em campo entram seis libertadores e 16 campeonatos brasileiros ao todo.

O jogo do Campeonato Paulista deste domingo às 16h00 entre Palmeiras x São Paulo terá transmissão ao vivo no Paulistão Play, Premiere e Record TV.

Como assistir o jogo Palmeiras x São Paulo online?

Próximos jogos do Palmeiras

25/01- Ituano x Palmeiras - Campeonato Paulista

28/01 - Palmeiras x Flamengo - Supercopa do Brasil

Próximos jogos do São Paulo

26/01 - São Paulo x Portuguesa - Campeonato Paulista

29/01 - São Paulo x Corinthians - Campeonato Paulista

