Onde assistir ao vivo e online o jogo Palmeiras x Santos hoje, sábado, 4; veja horário

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, 4, às 18h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Em momentos diferentes na competição, Palmeiras e Santos entram em campo buscando vencer o primeiro clássico do ano. O Palmeiras, que bateu o Mirassol por 2 a 0 na última rodada, quer repetir o triunfo diante do seu torcedor. A equipe é líder do Grupo D com 11 pontos, apenas um de vantagem do segundo colocado.

Do outro lado, o Santos não vive um bom momento no ano. A equipe da baixada não vence a quatro jogos e é a última colocada do Grupo A. Na última semana, alguns torcedores invadiram o Centro de Treinamento em protesto pelos resultados ruins.

O técnico Odair Hellman não deve contar com a principal referência no ataque. Soteldo, que teve lesão confirmada no ombro, deve passar por cirurgia e desfalca a equipe.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Santos hoje



Como assistir o jogo Palmeiras x Santos online?

O jogo deste sábado às 18h30 entre Palmeiras x Santos terá transmissão ao vivo no Paulistão Play e YouTube. Você também pode acompanhar pelo Premiere através da plataforma Amazon Prime

Próximos jogos do Palmeiras

09/02 - Palmeiras x Inter de Limeira - Campeonato Paulista

- Campeonato Paulista 12/02 - Água Santa x Palmeiras - Campeonato Paulista

Próximos jogos do Santos