Onde assistir ao vivo e online o jogo Manchester City x Chelsea hoje, domingo, 8; veja horário

Manchester City e Chelsea se enfrentam neste domingo, 8, às 13h30, no Etihad Stadium, em Manchester, no Reino Unido. A partida é válida pela Copa da Inglaterra.

Os rivais voltam a se enfrentar apenas quatro dias após o jogo pela Premier League na quinta-feira. Na partida pelo campeonato de pontos corridos, o time de Manchester venceu por 1 a 0 e seguiu na caça ao líder Arsenal.

Em uma espécie de revanche, o Chelsea terá a oportunidade de voltar a vencer e eliminar o rival do torneio mata mata. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, foram quatro vitórias do City e apenas uma do Chelsea, que aconteceu em maio de 2021.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Manchester City x Chelsea hoje



O jogo deste domingo às 13h30 entre Manchester City x Chelsea terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo Manchester City x Chelsea online?

A partida entre Manchester City x Chelsea será transmitida ao vivo no Star+. Basta ter assinatura mensal da plataforma que custa R$ 32,90 mensais.

Próximos jogos do Manchester City

11/01 - Manchester x Southampton - Copa da Liga

- Copa da Liga 15/01 - Manchester United x Manchester City - Premier League

Próximos jogos do Chelsea

12/01 - Fulham x Chelsea - Premier League

15/01 - Chelsea x Crystal Palace - Premier League

