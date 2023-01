Onde assistir ao vivo e online o jogo Manchester City x Arsenal, sexta, 27; veja horário

Manchester City e Arsenal se enfrentam nesta sexta-feira, 27, às 17h00, no Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra. A partida é válida pela quarta rodada da Copa da Inglaterra.

Brigando ponto a ponto pela liderança da Premier League, Manchester City e Arsenal se enfrentam logo nas primeiras rodadas da Copa da Inglaterra. Após bater o Chelsea na terceira rodada da competição por 4 a 0, o City busca um novo triunfo agora diante dos Gunners.

A equipe do técnico Pep Guardiola não tem desfalques para o confronto e deve ir com seu time titular.

Do outro lado, o Arsenal que é líder da Premier League, agora retoma as atenções para a competição de mata-mata. A equipe londrina bateu o Oxford na terceira rodada por 3 a 0 e agora enfrenta uma equipe do alto escalão.

O técnico Mikel Arteta não deve contar com o brasileiro Gabriel Jesus, que ainda se recupera da lesão sofrida na Copa do Mundo do Catar. Além dele, o volante Mohamed Elneny e o lateral Cedric Soares também são desfalques.

Prováveis Escalações

MANCHESTER CITY: Ortega; Walker, Dias, Akanji e Ake; Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne; Mahrez, Haaland e Álvarez

ARSENAL: Turner; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Xhaka e Partey; Saka, Odegaard e Martinelli; Nketiah

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Manchester City x Arsenal?



O jogo desta sexta-feira às 17h00 entre Manchester City x Arsenal terá transmissão ao vivo e exclusivo no Star+.

Como assistir o jogo Manchester City x Arsenal online?

Próximos jogos do Manchester City

05/02 - Tottenham x Manchester City - Premier League

- Premier League 12/02 - Manchester City x Aston Villa - Premier League

Próximos jogos do Arsenal

04/02 - Everton x Arsenal - Premier League

- Premier League 11/02 - Arsenal x Brentford - Premier League

