Onde assistir ao vivo e online o jogo Liverpool x Chelsea hoje, sábado, 21; veja horário

Liverpool e Chelsea se enfrentam neste sábado, 21, às 9h30, no estádio Anfield, em Liverpool, no Reino Unido. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.

O jogo coloca frente a frente dois gigante que estão fazendo um campeonato irregular. O Liverpool está na 9ª posição com 28 pontos. O Chelsea está na 10ª posição com os mesmos 28 pontos, mas com um jogo a mais.

Enquanto o time de Salah não vence há duas partidas, os londrinos venceram sua última partida e busca recuperação. Quem vencer pode se aproximar da zona de classificação da próxima Champions League.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Liverpool x Chelsea hoje



O jogo da Premier League deste sábado às 9h30 entre Liverpool x Chelsea terá transmissão ao vivo na Star+.

Como assistir o jogo do Liverpool x Chelsea online?

