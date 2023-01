Onde assistir ao vivo e online o jogo do São Paulo hoje, quinta, 19; veja horário

O São Paulo visita o Ferroviária nesta quinta-feira, 19, às 19h30, no estádio Fonte Luminosa, no interior de São Paulo. A partida é válida pela segunda rodada do Paulistão.

Após empate contra o Ituano na primeira rodada, o São Paulo entra em campo buscando sua primeira vitória no campeonato. A equipe de Rogério Ceni não agradou a torcida na estreia e saiu vaiada após o apito final.

Para essa partida, a equipe pode contar com Jhegson Méndez, principal contratação do São Paulo para temporada. O zagueiro Alan Franco, que já está regularizado, também pode ser escalado.

Escalação do São Paulo hoje

Felipe Alves (Rafael); Igor Vinicius (Rafinha), Arboleda, Ferraresi e Welington; Pablo Maia e Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Luciano e Pedrinho; Calleri.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo hoje



O jogo do Campeonato Paulista desta quinta-feira às 19h30 entre Ferroviária x São Paulo terá transmissão ao vivo na Paulistão Play, YouTube (Paulistão) e Premiere.

Onde assistir o jogo do São Paulo online?

