Onde assistir ao vivo e online o jogo do São Paulo hoje, quarta-feira, 8; veja horário

São Paulo e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, 8, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Após vitória no finalzinho contra o Santo André na última rodada, o São Paulo quer repetir um novo triunfo fora de casa. O Tricolor atualmente é líder do grupo B com 11 pontos, três de vantagem do segundo Mirassol.

Para a partida, o técnico Rogério Ceni terá oito desfalques: Caio Matheus, Moreira, Diego Costa, Ferraresi, Rafinha, André Anderson e Igor Vinícius, Arboleda e Alisson. Calleri, que esteve fora do ultimo confronto deve retornar a equipe

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo hoje



O jogo desta quarta-feira às 19h30 entre Red Bull Bragantino x São Paulo terá transmissão ao vivo no Paulistão Play e Premiere.

Como assistir o jogo do São Paulo online?

