Onde assistir ao vivo e online o jogo do São Paulo hoje, quarta-feira, 15; veja horário

São Paulo e Inter de Limeira se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 21h35, no Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Após vencer o clássico diante do Santos, o São Paulo entra em campo buscando um novo triunfo dentro de casa. A equipe é líder do Grupo B com 14 pontos e mesmo em casa de derrota, não perde a liderança.

Wellington e Orejuela desfalcam a equipe para o confronto. O técnico Rogério Ceni também não conta com Luciano, suspenso na última partida.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo hoje



O jogo desta quarta-feira entre São Paulo e Inter de Limeira terá transmissão ao vivo na Record TV, Paulistão Play e Premiere.

Como assistir o jogo do São Paulo online?

O jogo desta quarta-feira entre São Paulo e Inter de Limeira terá transmissão ao vivo no Paulistão Play. Você também pode acompanhar a partida pelo Premiere através da plataforma Amazon Prime.