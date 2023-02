Onde assistir ao vivo e online o jogo do São Paulo hoje, domingo, 5; veja horário

São Paulo e Santo André se enfrentam neste domingo, 5, às 16h00, na estádio Bruno José Daniel, em Santo André. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Após derrota para o Corinthians no clássico da semana passada, o São Paulo busca se reabilitar no campeonato. O Tricolor é líder do grupo A com 8 pontos, três a mais do segundo Mirassol.

Já o Santo André, que venceu o Bragantino na última rodada, quer sua segunda vitória consecutiva. Apesar do bom desempenho no campeonato, a equipe é apenas a terceira colocada do grupo D, que tem o Palmeiras como líder.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo hoje



O jogo deste domingo às 16h00 entre Santo André x São Paulo terá transmissão ao vivo no Record, Paulistão Play e Premiere.

Como assistir o jogo do São Paulo online?

O jogo deste domingo às 16h00 entre Santo André x São Paulo terá transmissão ao vivo no Paulistão Play. Você também pode acompanhar a partida pelo Premiere através da plataforma Amazon Prime Video.