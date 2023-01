Onde assistir ao vivo e online o jogo do São Paulo hoje, quinta, 26; veja horário

São Paulo e Portuguesa se enfrentam nesta quinta-feira, 26, às 21h30, na Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Após empate contra o Palmeiras na última rodada, o São Paulo busca diante do seu torcedor conquistar sua segunda vitória na competição. A equipe de Rogério Ceni é líder do grupo, um ponto a frente do segundo colocado Guarani.

O zagueiro Ferraresi teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, no clássico do último domingo. Ele passará por cirurgia e pode não jogar mais pelo São Paulo, pois seu contrato irá vencer em Junho.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo hoje



O jogo do Campeonato Paulista desta quinta-feira às 21h30 entre São Paulo e Portuguesa terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Como assistir o jogo do São Paulo online?

O jogo do Campeonato Paulista desta quinta-feira às 21h30 entre São Paulo e Portuguesa terá transmissão ao vivo na plataforma de streaming HBO Max.

