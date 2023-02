Onde assistir ao vivo e online o jogo do Santos hoje, quarta-feira, 8; veja horário

Santos e São Bento se enfrentam nesta quarta-feira, 8, às 21h35, na Vila Belmiro, em Santos. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Após derrota no clássico diante do Palmeiras na última rodada, o Santos busca se reabilitar na competição. A equipe é lanterna do grupo A com 6 pontos e não vence a cinco jogos no campeonato.

O técnico Odair Hellman não deve contar com os meias Rodrigo Fernández e Carabajal, ambos com lesão muscular, o atacante Soteldo por rompimento do tendão do músculo peitoral esquerdo e o volante Zanocelo com estiramento ligamentar na clavícula.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Santos hoje



O jogo desta quarta-feira às 21h35 entre Santos x São Bento terá transmissão ao vivo na Record TV, Paulistão Play e Premiere

Como assistir o jogo do Santos online?

