Onde assistir ao vivo e online o jogo do Santos hoje, quarta, 25; veja horário

Santos e Água Santa se enfrentam nesta quarta-feira, 25, às 21h35, na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Após empate contra o São Bernardo na última rodada, o Santos entra em campo buscando retomar o caminho das vitórias. A equipe venceu apenas o primeiro jogo e atualmente é segundo colocado do grupo A com 4 pontos. O atacante Soteldo ainda se recupera de uma entorse no tornozelo e será desfalque na partida.

Já o Água Santa, que é a última colocada do grupo B, busca sua primeira vitória na competição. A equipe até o momento somou apenas um empate, diante do São Bento na última rodada.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Santos hoje



O jogo do Campeonato Paulista desta quarta-feira às 21h35 entre Santos e Água Santa terá transmissão ao vivo na Paulistão Play, Premiere e Record TV.

Como assistir o jogo do Santos online?

