Onde assistir ao vivo e online o jogo do Santos hoje, domingo, 19; veja horário

O Santos recebe a Portuguesa neste domingo, 19, às 16h, na Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em São Paulo. A partida é válida 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Na luta contra o rebaixamento, o Peixe precisa vencer o confronto direto com a Portuguesa. O time da baixada santista tem 10 pontos e é o lanterna do grupo A. A Lusa é lanterna do grupo D com apenas seis pontos. Faltando três partidas para o final do campeonato, uma vitória pode significar a salvação matemática do Santos e complicar a situação da Portuguesa, que voltou para a elite do futebol paulista neste ano.

A última partida entre as equipes aconteceu no Paulistão de 2015. Na oportunidade, o Santos venceu a Lusa por 3 a 1 no Canindé. No Brasileirão de 2013 a Portuguesa venceu o Santos por 3 a 0.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Santos hoje



O jogo deste domingo às 16h entre Santos x Portuguesa terá transmissão ao vivo no Paulistão Play e Premiere+.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos online hoje?

