Onde assistir ao vivo e online o jogo do Real Madrid hoje, quarta-feira, 15; veja horário

Real Madrid e Elche se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 17h, no estádio Santiago Bernabeu, na Espanha. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol.

Após comemorar o título do Mundial de Clubes, o Real Madrid retoma suas atenções a competições europeias. A equipe é segunda colocada do Campeonato Espanhol com nove pontos atrás do líder Barcelona.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Real Madrid hoje



O jogo desta quarta-feira às 17h entre Real Madrid x Elche terá transmissão ao vivo no Star+.

Onde assistir o jogo do Real Madrid online?

