Onde assistir ao vivo e online o jogo do Real Madrid hoje, domingo, 29; veja horário

O Real Madrid recebe o Real Sociedad neste domingo, 29, às 17h, no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha. A partida é válida pelas 18ª rodada do Campeonato Espanhol.

Após vitória heroica diante do Atlético de Madrid pela Copa do Rei, o Real Madrid retoma as suas atenções a liga nacional. A equipe está três pontos do líder Barcelona e precisa vencer para continuar brigando pelo título.

Do outro lado o Real Sociedad, que está na terceira colocação do campeonato, busca vencer empatar em pontuação com os merengues. A equipe tenta se recuperar após derrota para o Barcelona pela Copa do Rei.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Real Madrid hoje



O jogo deste domingo às 17h entre Real Madrid x Real Sociedad terá transmissão ao vivo na Star+.

Onde assistir o jogo do Real Madrid online?

