Onde assistir ao vivo e online o jogo do Real Madrid hoje, domingo, 22; veja horário

O Real Madrid visita o Athletic Bilbao neste domingo, 22, às 17h, no estádio San Manés, na Espanha. A partida é válida pelas 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

Após vitória heroica no finalzinho diante do Villareal pela Copa do Rei, o Real Madrid retoma as suas atenções a competição de pontos corridos. A equipe está três pontos do líder Barcelona e precisa vencer para continuar brigando pelo título.

Do outro lado o Athletic de Bilbao, que também se classificou na Copa do Rei, busca um novo triundo diante dos Merengues. A equipe atualmente é a oitava colocada há dois pontos da zona de classificação para a Champions League.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Real Madrid hoje



O jogo da Campeonato Espanhol deste domingo às 17h entre Athletic Bilbao x Real Madrid terá transmissão ao vivo na Star+.

Onde assistir o jogo do Real Madrid online?

